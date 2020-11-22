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Воронежцев приглашают на историческую онлайн лекцию

Расскажут об эвакуации армии Врангеля из Крыма
Ярослав ИВАНОВ
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25 ноября воронежцев приглашают на очередную встречу в рамках исторического лектория "100-летие окончания Гражданской войны". Слушателей ждет разговор об эвакуации Белой армии из Крыма.

Лекцию прочитает член Воронежского русского военно-исторического общества Евгений Киселев. Он расскажет об обстоятельствах эвакуации Белой армии из Крыма, а также личности генерала Врангеля, под руководством которого происходили эти события.

Лекция начнется 25 ноября в 18.30 в группе книжного магазина «Амиталь на Пушкинской» в соцсети ВКонтакте.

Культура