Воронежцев приглашают на историческую онлайн лекцию

25 ноября воронежцев приглашают на очередную встречу в рамках исторического лектория "100-летие окончания Гражданской войны". Слушателей ждет разговор об эвакуации Белой армии из Крыма.

Лекцию прочитает член Воронежского русского военно-исторического общества Евгений Киселев. Он расскажет об обстоятельствах эвакуации Белой армии из Крыма, а также личности генерала Врангеля, под руководством которого происходили эти события.

Лекция начнется 25 ноября в 18.30 в группе книжного магазина «Амиталь на Пушкинской» в соцсети ВКонтакте.