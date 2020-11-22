Мэрия Воронежа предупредила автомобилистов о «снежной каше» на дорогах утром в понедельник

Утром в понедельник, 23 ноября, велика вероятность аварий и заторов из-за мокрого снега и гололедицы. Спасатели предупредили о возможных авариях на электросетях, падении старых деревьев и рекламных щитов и посоветовали заготовить достаточное количество песко-соляной смеси и проверить готовность к работе снегоуборочной техники.

В мэрии Воронежа отметили, что готовы организовывать своевременную расчистку дорог от снега.

- Районные комбинаты благоустройства полностью готовы к работе во время снегопада и ликвидации последствий непогоды. Первыми на улицы будут направлены пескоразбрасыватели и трактора со щетками. Во время осадков основной задачей коммунальщиков будет не допустить наката на магистралях и снизить опасность передвижения по непростым участкам дорог. Для этого проводится усиленная сплошная обработка улиц песко-соляной смесью. В связи с этим в утренний час пик на дорогах может образоваться «снежная каша», - предупредили в администрации города.

В мэрии отметили, что наличие «снежной каши» означает то, что дороги обработаны противогололедными реагентами и на них не образовался накат. А когда песко-соляная смесь «сработает», начнут подметать проезжую часть, формируя на правых полосах дорог снежные кучи. Когда снегопад закончится, начнется расчистка дорог «до асфальта и до борта» и вывоз снега.

- На расчистку в среднем требуется от одних до трех суток после окончания снегопада, в зависимости от количества выпавших осадков, - уточники в мэрии города.

Автомобилистам следует выбрать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, избегать резких торможений и маневров, держать дистанцию.