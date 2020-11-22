Оттепель идет на Воронеж: из-за мокрого снега и гололедицы возможны аварии на дорогах и электросетях

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жителей Воронежской области на рабочей неделе ждет оттепель. Днем в понедельник, 23 ноября, температура воздуха поднимется до +2°С, юго-западный ветер принесет мокрый снег, он начнется еще ночью. По прогнозам синоптиков, ожидается его налипание, на дорогах - гололедица. Порывы ветра будут местами достигать 17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что из-за такой погоды возможны аварийные ситуации. На дорогах может увеличиться количество пробок и ДТП - из-за гололедицы, на электросетях не исключено отключение энергии из-за обрыва проводов вследствие налипания снега, из-за ветра - падение веток и старых деревьев, слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих рекламных щитов, из-за плюсовой температуры возможен сход снега и льда с крыш и козырьков - не ставьте под подъездами машины и сами будьте осторожны!

Во вторник, 24 ноября, тоже ожидается плюсовая температура - до 1 градуса тепла и снег с дождем. В среду, 25 ноября, тоже будет до плюс 1, в четверг, 26 ноября, - нулевая температура, в пятницу, 27 ноября - до плюс 1.