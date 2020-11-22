Воронежские чиновники отдали служебные автомобили для медиков, выезжающих к пациентам с COVID-19

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Воронежской области (идет подъем заболеваемости - каждый день регистрируют больше 300 новых случаев), губернатор Александр Гусев распорядился помочь медорганизациям транспортом - чиновники временно отдали свои служебные автомобили поликлиникам.

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин сообщил, что областные власти предоставили 56 служебных автомобилей для выездов медиков к пациентам на дом и доставки биологического материала для тестирования.

Мэрия Воронеж выделила дополнительно 29 легковых автомобилей для обслуживания больных на дому.

Администрации районов области также помогают медикам - выделяют легковой автотранспорт местным медорганизациям по мере необходимости.