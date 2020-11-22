В Воронеже появились спецпарковки для туристических автобусов

В столице Черноземья появились первые парковки для туристических автобусов. Теперь для комфортной посадки-высадки туристов специально оборудованы места в непосредственной близости от городских достопримечательностей.

Для этого разработали схемы организации дорожного движения и установили специализированные дорожные знаки на Адмиралтейской площади, у музея-диормы, памятника Славы, мемориального комплекса "Чижовский плацдарм", а также у музея Бунина, открывшегося на проспекте Революции в конце сентября.

Сейчас в мэрии прорабатывают вопрос организации таких парковочных зон в центральной части Воронежа.