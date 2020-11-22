У жительницы Воронежской области, продававшей дом, мошенники выманили 180 тыс рублей

За 21 ноября аферисты обманули пятерых жителей Воронежской области в общей сложности на сумму более 500 тысяч рублей. И причем деньги отняли удаленно - через интернет или по телефону.

56-летняя жительница Таловского района продавала дом через сайт бесплатных объявлений. Ей позвонил мужчина, уточнил детали и сообщил, что готов перевести задаток. Владелица дома назвала номер своей банковской карты, а мужчина попросил сообщить код из смс-сообщения, так как он "переводит деньги через другой банк". Доверчивая дама сообщила, после чего с ее карты исчезли 180 000 рублей.

Будьте бдительны: никому никогда не сообщайте коды с оборотной стороны карты и из смс, в том числе представляющимся сотрудниками финансовых учреждений.