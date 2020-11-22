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Под Воронежем в аварии с ВАЗ и минивэном "Хендэ" пострадали три человека

Раненых отправили в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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21 ноября днем в Борисоглебске произошла авария, в которой пострадали три человека. Около 11.00 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улицы Пролетарской и улицы Пешкова столкнулись ВАЗ-21120 и минивэн «Хендэ ГрандСтарекс». По предварительным данным полиции, 31-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил иномарку, следовавшую по главной дороге.

В результате ДТП с травмами в больницу попали водитель и две пассажирки ВАЗ-21120 – женщины 56 и 54 лет.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

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