Под Воронежем в аварии с ВАЗ и минивэном "Хендэ" пострадали три человека

21 ноября днем в Борисоглебске произошла авария, в которой пострадали три человека. Около 11.00 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улицы Пролетарской и улицы Пешкова столкнулись ВАЗ-21120 и минивэн «Хендэ ГрандСтарекс». По предварительным данным полиции, 31-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил иномарку, следовавшую по главной дороге.

В результате ДТП с травмами в больницу попали водитель и две пассажирки ВАЗ-21120 – женщины 56 и 54 лет.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.