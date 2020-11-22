К 22 ноября в Воронежской области еще 317 человек заразились коронавирусом и 16 умерли

Утром 22 ноября федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил новые данные по заболеванию. За сутки COVID-19 обнаружили еще у 317 жителей Воронежской области. Всего с начала пандемии в регионе диагностировали 31 842 случая ковида.

Выписали с больничного за сутки 91 пациента. С начала наблюдений болезнь смогли победить 30 427 жителей Воронежской области.

За время пандемии в регионе от осложнений Covid-19 умерли 737 пациентов, за последние сутки - еще 16 человек скончались, сообщил региональный оперштаб.

Санитарные врачи отметили, что у 10 процентов жителей региона болезнь протекает бессимптомно.