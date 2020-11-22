Под Воронежем "Лада Гранта" перевернулась в кювете: водитель погиб

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 21 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 89 ДТП, в авариях 11 человек получили травмы, один погиб.

Около 2.30 в селе Карайчевка Бутурлиновского района насмерть разбился 21-летний парень на «Ладе Гранта». По данным полиции, молодой человек не справился с управлением машиной, съехал в придорожный кювет, где автомобиль перевернулся. Водитель скончался на месте аварии, его пассажирку успели привезти в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.