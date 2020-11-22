Воронежский драмтеатр в конце ноября покажет премьеру по Чехову

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 и 29 ноября театр драмы приглашает воронежцев на премьеру. Худрук театра Владимир Петров поставил «Пьесу без названия» к 160-летнему юбилею Чехова.

«Самое сложное и загадочное, самое драматичное, самое эмоциональное, «на разрыв души», кипящее страстями», так характеризуют литературоведы и театральные критики первую пьесу автора, написанную им в 18 лет. Произведение долгое время хранилось у сестры писателя, и было опубликовано лишь после его смерти. Первые листы рукописи были утеряны, в разные годы пьеса шла на театральных подмостках под названиями «Платонов» и «Безотцовщина». Сложно однозначно определить и жанр произведения, сочетающего в себе черты комедии, драмы, трагедии и водевиля.

В начале сезона в дворянское имение Войницевых съезжаются гости. Обещавший быть веселым и безмятежным, летний отдых вдруг приобретает драматический оборот. Любовный многоугольник, в центре которого любимый четырьмя женщинами Михаил Васильевич Платонов, актуальный во все времена герой - со сложным характером, эпатажным поведением, поисками предназначения и смысла жизни. В прошлом подававший большие надежды студент, но спустя годы растерявший мечты и амбиции и страдающий от своей нереализованности...