После расстрела солдат в воронежской части представитель РПЦ призвал отказаться от призыва срочников в армию

20-летний Антон Макаров

После ЧП, расстрела сослуживцев солдатом 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, представитель Русской православной церкви высказался за отказ от призыва срочников на службу в Вооруженные силы России. Глава синодального Отдела внешних церковных связей высказался за переход на контрактую систему.

- Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии, - цитирует «Интерфакс» митрополита Илариона.

Митрополит подчеркнул, что «случайные люди в армии очень опасны». При этом священнослужитель сам прошел два года воинской службы. Однако он отметил, что он не согласен с позицией, что каждый мужчина должен пройти через обязательную воинскую службу.

Напомним, солдат-срочник, 20-летний Антон Макаров, находился в наряде. Около пяти часов утра прибыл проверяющий офицер - майор Сергей Ермолаев. Именно на него накинулся молодой человек с топором. После этого солдат схватил пистолет и открыл огонь. Помимо офицера, погибли ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

Полицейским удалось задержать Макарова около трех часов дня в селе Землянск Семилукского района (около 45 км от Воронежа). По словам местных жителей, солдата поймали, когда тот пошел в местный магазин. Кроме того, как сообщил источник «КП-Воронеж», перед этим, угрожая пистолетом, он захватил чужую машину в селе Ямном.

Военные следователи проведут экспертизу психики солдата, расстрелявшего сослуживцев. Против Макарова Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство двух или более лиц и хищение оружия.