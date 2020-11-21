В Воронеже умер заведующий отделением горбольницы №3 Владимир Андрейчук

Владимир Иванович.

Ночью 21 ноября в Воронеже скончался заведующий колопроктологическим отделением горбольницы №3 Владимир Андрейчук. Ему был 71 год. Об этом в редакцию «КП» сообщили коллеги медика. По словам знакомым, Владимир Иванович еще в октябре заразился коронавирусом и проходил лечение в областной больнице №1.

- Врач от бога. Замечательный человек. Спасал других и сам сгорел... Проработал почти 50 лет. Вместе с ним ушла целая эпоха проктологии нашего города, - делятся коллеги медика.

Владимира Андрейчука похоронят в воскресенье, 22 ноября, в 11 часов на Юго-западном кладбище.

Напомним, в созданном российскими врачами «Списке памяти» значатся имена шести воронежских медиков, умерших от коронавируса. Речь идет о 60-летнем Игоре Жукове. Он работал на подстанции скорой помощи Коминтерновского района Воронежа. 83-летней Эльвине Петровой, женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18.

В начале сентября летальный случай произошел среди медицинских работников в Новоусманской районной больнице. До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3. Кроме того, скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологическим отделением Павловской районной больницы Елена Минакова. Ей было 57 лет.