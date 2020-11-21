Воронежский «Факел» на выезде сыграл вничью с калининградской «Балтикой»

На стадион пришли 5107 зрителей Фото: с сайта ФК "Факел"

21 ноября воронежский «Факел» в Калининграде сыграл вничью с «Балтикой». Матч 23-го тура первенства ФНЛ на глазах 5107 зрителей закончился со счетом 0:0. Подопечные Олега Василенко таким образом набрали уже 23 очка. И всего одного балла не хватает нашей команде, чтобы наконец-то покинуть зону вылета.

Матч с «Балтикой» получился вязким: команды, скорее, сражались, чем играли в футбол. Игра немного раскрылась после 60 минуты встречи, быть может, на фоне усталости игроков. И у воронежцев, и у их соперников было пару шансов отличиться, но каждый раз подводила реализация. Так что итоговая безголевая ничья - закономерный результат.