На пожаре в Воронежской области погиб мужчина

О пожаре в селе Лиски одноименного района стало известно 20 ноября в 22:54. Тушить небольшой дом на улице 1 Мая выехали две пожарные машины. Шесть человек боролись с огнем до 23:23.

Прошедшего времени хватило, чтобы огонь серьезно повредил одну из комнат жилища. Во время борьбы с огнем, спасатели обнаружили тело 44-летнего мужчины. По предварительной версии, возгорание началось из-за неосторожности при курении.

Ранее мы сообщали, что 21 ноября примерно в 2:10 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили о пожаре в садовом товариществе «Отдых» в Левобережном районе. Загорелся один из дачных домиков на улице 8. Этот пожар также не обошелся без жертв.