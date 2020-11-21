С начала года на железных дорогах Воронежской области погибли 16 человек

Количество случаев, когда человек получает травму на железнодорожных объектах, в регионе все-таки снизилось на 20% с начала года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За прошедший период 2020 года в Воронежской области на железных дорогах из-за несоблюдения правил безопасности пострадали 20 человек. При этом 16 из них погибли. Такие данные приводит 20 ноября пресс-центр ЮВЖД.

Однако количество случаев, когда человек получает травму на железнодорожных объектах, в регионе все-таки снизилось на 20% с начала года. Для сравнения за аналогичный период 2019- го происшествия случились с 25 людьми. 17 из них скончались.

- Во избежание несчастных случаев необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности. Нельзя переходить железную дорогу в непредназначенных местах и перебегать ее перед приближающимся поездом, залезать на крыши вагонов, приближаться к контактной сети и ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне. Необходимо пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, тоннелями, мостами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного перехода через железнодорожные пути, - напоминают железнодорожники.