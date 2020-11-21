Два воронежских спектакля номинировали на престижную премию «Золотая Маска»

В число номинантов престижной театральная премии «Золотая Маска» по итогам прошедшего сезона попали два воронежских спектакля. Их авторы претендуют на награды в шести номинациях. Речь идет о постановках «Зеркало» Камерного театра и «Чернобыльская молитва» Никитинского театра. Список опубликовали 20 ноября на официально сайте мероприятия.

В категории «Драма» спектакль «Чернобыльская молитва» поборется за звание лучшего спектакля малой формы. Его постановщик Дмитрий Егорова также претендует на победу в номинации «Работа режиссера». А его коллегу Константина Соловьева могут отметить за «Работу художника».

В категории «Современный танец» лучшим спектаклем может стать «Зеркало». В данном случае за «Работу балетмейстера–хореографа» также могут наградить Павла Глухова. Также претендует на победу в номинации «Работа художника по свету в музыкальном театре» Татьяна Мишина.

Отметим, что в этот раз на премию «Золотая Маска» рассчитывают 56 спектаклей и 189 частных номинаций. Их отобрали два экспертных совета после просмотра 902 постановок.