В Воронеже рабочий сорвался со строящейся многоэтажки и разбился

Мужчина скончался на месте Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

20 ноября примерно в 10:00 с крыши строящейся многоэтажки на Московском проспекте сорвался рабочий. Мужчина скончался на месте. В региональном СУ СКР организовали проверку по факту произошедшего несчастного случая. По итогам будет принято процессуальное решение. Свидетелей происшествия уже опросили. Предстоит установить обстоятельства ЧП.

Напомним, в конце октября сотрудники государственной трудовой инспекции завершили расследование обстоятельств несчастного случая на одной из ферм Верхнемамонского района. Там 24 сентября двое рабочих полезли в сливную яму и отравились насмерть скопившимися зловонными газами. Инспекторы выяснили, что причиной ЧП стало нарушение работниками фермы трудовой дисциплины.