В Воронеже в сгоревшем дачном доме спасатели обнаружили тело женщины

На место ЧП выехали две пожарные машины Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

21 ноября примерно в 2:10 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили о пожаре в садовом товариществе «Отдых» в Левобережном районе. Загорелся один из дачных домиков на улице 8.

На место ЧП выехали две пожарные машины. До 2:39 с огнем боролись 8 спасателей. Но в результата дачный дом размером 6 на 5 метров был полностью уничтожен. К сожалению, в сгоревшем жилище спасатели обнаружили тело 62-летней женщины.

- Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, звоните по номерам «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.