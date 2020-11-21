Под Воронежем бомж залез на предприятие и разгромил имущество на 600 тысяч рублей

Владелец дачного дома в селе Хвощеватка Рамонского района обнаружил, что у него пропали бытовая техника, кухонный инвентарь и даже продукты. Мужчина вернулся на днях, как раз, чтобы проверить, состояние жилища. Но его худшие предположения подтвердились... Он обнаружил в комнатах беспорядок и пропажу дорогой техники. Грабитель залез в дом через окно.

Впрочем, полицейские быстро нашли преступника. Им оказался 36-летний мужчину без определенного места жительства. Временно он гостил у родственника в Рамонском районе. В отделе полиции выяснилось, что он ограбил еще два дома.

Так, 31 октября в селе Новоживотинное он залез в дом, похитил инструменты и велосипед. Спустя несколько дней пьяным он проник на территорию организации в селе Хвощеватка. Мужчина устроил погром в здании, приведя в негодность большую часть имущества фирмы. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.

- Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.