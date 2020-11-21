В Воронежской области уже пятый день разыскивают 81-летнюю пенсионерку

Быть может, вы ее видели?

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Воронежской области просят помочь в поиске 81-летней Эммы Онопко. Пожилая женщина утром 17 ноября вышла из дома и не вернулась. Эмма Ивановна живет в селе Пески Поворинского района.

Рост пенсионерки - 165 сантиметров. У нее среднее телосложение, темные волосы с сединой и серые глаза. В день исчезновения она была одета в светлую куртку, черные теплые брюки, черные ботинки и серую вязаную шапку. Также с собой у нее была черная женская сумка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей Эммы Онопко, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России.