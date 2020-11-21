В Воронеже полицейские спасли замерзавшего на обочине автостопщика

Простояв несколько на обочине, мужчина сильно замерз и понял, что нужно вызывать помощь Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

20 ноября на телефон «112» позвонил мужчина: он добирался автостопом из Крыма в родной город Санкт-Петербург, но в Воронежской области не смог быстро найти «попутчика». В итоге путешественник оказался в районе 492 км автодороги М-4 «Дон». Простояв несколько на обочине, он сильно замерз и понял, что нужно вызывать помощь.

Вызов приняли дежурившие в этот вечер инспекторы ДПС по Рамонскому району - старшие лейтенанты полиции Виталий Воробьев и Евгений Нестеров. Сотрудниками полиции нашли звонившего мужчину, посадили его в патрульный автомобиль, чтобы тот согрелся, а затем остановили большегруз, ехавший в Санкт-Петербург. Дальнобойщик согласился подвезти замерзшего автостопщика.