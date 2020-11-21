В Воронежской области к 21 октября умерли еще 16 человек от коронавируса, 315 заразились

Количество выздоровевших в целом увеличилось - до 30 336. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области достигло 31 525. Только за последние сутки заболевание выявили еще у 315 людей. Об этом 21 октября со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщили в оперштабе по коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось - до 30 336. За последние 24 часа выписали 223 пациента. К сожалению, растет числи и скончавшихся от коронавируса. Оно уже достигло 721. Так, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти еще 16 жителей Воронежской области от COVID-19.

Накануне на совещании в региональном правительстве руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев рассказал о том, люди каких профессий чаще всего заражаются коронавирусом.