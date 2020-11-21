Ряд воронежских вузов продлил дистанционное обучение до особого распоряжения

До особого распоряжения, например, удаленно будут учиться в Воронежском аграрном университете имени Петра I Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 23 ноября в Воронежском государственном техническом университете работа со студентами всех форм обучения продолжится в дистанционном виде. Об этом сообщили на официальном сайте опорного вуза. О сроках удаленного обучения обещали сообщить дополнительно.

Аналогично в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой реализация образовательных программ высшего образования (специалитет, ординатура, аспирантура), среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования продолжится дистанционно в ВГМУ имени Н.Н. Бурденко. В сообщении также не говорится, когда студенты смогут вернуться непосредственно в сам вуз.

До особого распоряжения удаленно будут учиться и в Воронежском аграрном университете имени Петра I. Студентам, проживающим в общежитиях, в данном вузе рекомендовали временно выехать по месту постоянной регистрации.

Можно предположить, что к аналогичной практике обратятся в большинстве вузов региона.

Ранее на сайте Воронежского госуниверситета появилось официальное объявление о переходе на дистанционный режим работы до 6 февраля 2021 года. Эту информацию 20 ноября подтвердила первый проректор - проректор по учебной работе ВГУ Елена Чупандина.

Напомним, ведущие вузы Черноземья перешли на дистанционное обучение 26 октября. Изначально оно должно было продлиться две недели, однако из-за сложной эпидситуации удаленную форму занятий продлили до 22-го числа.