В Воронеже снесли детскую площадку

Площадка была старая, а детям все равно обидно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У дома № 11А по улице 121 Стрелковой Дивизии Ленинского района снесли детскую площадку. Местные жители задаются вопросом, где же теперь ребятам играть и почему стало возможным такое безобразие.

В управе Ленинского района прокомментировали ситуацию так:

- Эту площадку на границе промзоны строили еще в советское время. А теперь оказалось, что она принадлежит не жителям ближайшего двора, а находится в частной собственности. Владелец участка принял решение строить воздушную систему отопления. И посчитал, что детская площадка в этом месте ему ни к чему. Надо сказать, что она была старая и уже представляла определенную опасность для детей. В то же время площадку не передали ни на чей баланс, и никто так и не взял ответственность за ее возможную реконструкцию.