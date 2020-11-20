В Воронежской области резко увеличилось число ОРВИ

Маска защитит не только от коронавируса, но и от обычного ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 по 15 ноября с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились 9527 больных. Это больше на 6,6 процентов, чем их было на прошлой неделе. При этом ОРВИ подхватили 3413 детей до 14 лет. Получается, что большинство из заразившихся этим легким, хотя и неприятиным заболеванием (а точнее, 64,2%), - взрослые и подростки старше 15 лет.

При этом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, вирусов гриппа пока не обнаружили. По состоянию на 17 ноября, прививки от него сделали 39 процентов населения области.

Кстати, 80 процентов заразившихся коронавирусом жителей Воронежской области переносят его как обычное ОРВИ.