В Воронежской области стало известно, люди каких профессий больше всего рискуют заразиться коронавирусом

На первом месте по заболеваниям по-прежнему медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

На совещании в региональном правительстве руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев рассказал о том, люди каких профессий чаще всего заражаются коронавирусом.

По данным главного санитарного врача региона, 11,2 процента всех заболевших - работники здравоохранения, 8% - сотрудники образовательных учреждений (причем количество заболеваний у них за последнюю неделю снизилось, видимо, из-за "дистанта"), около 7% - работники промышленных предприятий. Далее идут сотрудники офисов и банков и юрконсультаций – 6,5%, работники транспортной сферы – 5,3%, госслужащие – 4,6%, коммунальщики – 2,5%.

Напомним, за последние сутки заразились COVID -19 312 жителей Воронежской области, умерли 19. 368 наших земляков выздоровели.