Воронежский "Буран" проиграл "Торосу" из Нефтекамска

Хоккеисты "Бурана" празднуют третью заброшенную шайбу, ставшую победной. Фото: кадр с видео

Матч в Нефтекамске запомнился неуверенными действиями вратаря "Бурана" Дениса Перевозчикова. На шестой минуте он пропустил шайбу в ближний угол после броска Данила Аймурзина. А на девятой не справился с довольно-таки дальним выстрелом Владислава Лукина. Надежду подарил забивший гол в раздевалку на 20 минуте Андрей Демидов.

Увы, едва стартовал второй период, как опять же после дальнего броска шайба находит путь в ворота "Бурана", на этот раз автор гола - Иван Крылов. Шайба, забегая вперед, оказалась победной.

В заключительной 20-минутке команды обменялись голами. Сначала на 46 минуте Илья Баранов довел счет до разгромного - 1:4. А затем на 54-й его сделали более приличным Никита Лукин - 2:4. Ничего большего хоккеисты "Бурана" сделать не смогли, хотя и выпустили вместо вратаря шестого полевого игрока.

"Буран" пока остается на 23 месте с 15 очками. 23 ноября "ураганные" сойдутся в битве аутсайдеров с пермским "Молотом-Прикамье". Уральский хоккейный клуб сейчас находится на последнем 26 месте всего лишь с 9 набранными очками. Игра стартует в 17.30.