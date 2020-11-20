В Воронежской области увеличилось число районов с высоким риском подхватить коронавирус

В 80 процентах случаев коронавирус жители области переносят как простое ОРВИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что районов, где заболеваемость в коронавирусе выше среднеобластного уровня, стало 13. Еще неделю назад их было 7 (Репьевский, Каменский, Новоусманский, Рамонский, Россошанский, Поворинский и Семилукский).

В отдельных районах по сравнению с положением дел неделю назад ситуация улучшилась. Так, Каменский, Репьевский, Поворинский и даже Новоусманский выбыли из тревожного списка (остались Рамонский, Россошанский и Семилукский). Зато прибавились Ольховатский, Эртильский, Кантемировский, Подгоренский, Богучарский, Панинский, Лискинский, Терновский, Борисоглебский и Петропавловский районы.

При этом в более 80 процентах случаев коронавирус у заразившихся жителей Воронежской области проявляется в форме обычного ОРВИ. А 10,2% подхвативших COVID-19 и вовсе не чувствуют никаких симптомов болезни. У 9,7 процентов зараженных наблюдаются тяжелые осложнения - в основном, в форме пневмоний. Кстати, в региональном штабе утверждают, что за последнюю неделю число воспалений легких уменьшилось на 9%.

По-прежнему большая часть больных COVID-19 - жители области от 40 до 65 лет. Это 52,5% от общего числа. 27,5% подхвативших коронавирус - молодые люди от 18 до 39 лет. И 12,6% - та самая главная группа риска. То есть, пенсионеры от 65 лет и старше.