В Воронежской области подтвердили смерть 19 человек от коронавируса за сутки

Медикам по-прежнему очень тяжело. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные по заболеваниям COVID-19 в Воронежской области за прошедшие сутки.

Подтверждены 19 случаев смерти от COVID-19. Всего жертвами этой болезни в Воронежской области стали уже 705 человек.

Новых случаев заражения 312, всего с начала эпидемии заразились 31210 человек (здесь считают только выявленных в результате ПЦР). В то же время 368 человек выздоровели (отметим, что здесь статистика идет по больным выявленным с помощью КТ и методом ПЦР).

Напомним, в Воронежской области до 29 ноября действует частичное дистанционное обучение в школах (для учеников 7-11 классов). С 30 ноября власти планируют, что и они вернутся к обычному учебному процессу. Людей старше 65 лет призывают никуда не выходить из дома.