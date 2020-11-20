В Коминтерновском районе Воронежа ловили подростков, слоняющихся по торговым центрам

фото управы Коминтерновского района

Комиссия проверила, как несовершеннолетние воронежцы соблюдают режим самоизоляции. В Коминтерновском районе прошел рейд с участием уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Воронежской области Ирины Поповой, представителей департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, городского управления образования и молодежной политики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела потребительского рынка и предпринимательства управы района, а также отдела полиции №4.

Участники рейда останавливали находящихся без взрослых в торговых центрах подросток, проводили с ними беседы о введенных губернатором ограничениях.

- Стоит отметить, что все ребята отнеслись к беседам с пониманием и ответственностью, - рассказали участники рейда.