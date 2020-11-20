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Общество

В центре Воронежа проверили стройки

Комиссию интересовали дома, сдающиеся в эксплуатацию в этом году
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевой

фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Ленинском районе Воронежа в ближайшее время сдаются в эксплуатацию пять новостроек. Глава управы Сергей Ситников в пятницу посетил объекты для оперативного решения возникающих вопросов.

- Мы побеседовали с руководителями строительных организаций, уточнили графики производства работ и обсудили конкретные параметры необходимой помощи, - рассказал Сергей Ситников.

При этом он акцентировал внимание застройщиков на необходимости благоустройства прилегающей территории по завершении строительства.