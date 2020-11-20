В центре Воронежа проверили стройки

фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Ленинском районе Воронежа в ближайшее время сдаются в эксплуатацию пять новостроек. Глава управы Сергей Ситников в пятницу посетил объекты для оперативного решения возникающих вопросов.
- Мы побеседовали с руководителями строительных организаций, уточнили графики производства работ и обсудили конкретные параметры необходимой помощи, - рассказал Сергей Ситников.
При этом он акцентировал внимание застройщиков на необходимости благоустройства прилегающей территории по завершении строительства.