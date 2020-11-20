Эксперты: в России больше всего рискуют заразиться коронавирусом жители Воронежа и Перми

Правы или нет эксперты, но в общественных местах Воронежа лучше надевать маску. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис «Сбер Индекс» оценил вероятность заражения коронавирусом в крупных городах России. Эксперты основывали свои наблюдения на данные симптом-чекера (системы, по которой онлайн можно определить, есть ли у вас симптомы, характерные для COVID-19).

Проанализировав эти данные, специалисты сделали вывод, что наибольший риск подхватить коронавирус существует в Воронеже и в Перми - на 15 процентов больше, чем в среднем по России. Идущие далее Иркутск и Новосибирск намного безопаснее. Там риск заразиться COVID-19 больше, чем в целом по России, на 7 процентов.

У жителей Саратова, Красноярска, Челябинска, Омска и Хабаровска эта цифра как раз соответствует средней по России. Еще менее тревожным выглядит этот показатель в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени и Владивостоке. Лучше всего ситуация, по версии экспертов, в Москве, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Методика исследования, откровенно говоря, вызывает вопросы. Возможно, приведенные цифры - свидетельство популярности в том или ином регионе симптом-чекера. Особенный скепсии выражает умозаключение по безопасности Москвы и Нижнего Новгорода, еще недавно бывших лидерами по динамике заболеваний.

Впрочем, на самом деле данные по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области вызывают тревогу. По данным сервиса стопкоронавирус.рф, по летальным случаям от COVID-19 наш регион находится на седьмом месте в России - 13 смертей за последние сутки. В то же время по выздоровевшим Воронежская область лишь 14-я - победили коронавирус 368 наших земляков. По новым заболевшим наш регион на девятом месте - 312 случаев за сутки.

Отметим, что порой федеральная и региональная суточная статистика по коронавирусу весьма заметно различаются. Однако пока сравнивать не с чем. Региональный оперативный штаб на данный момент сведения по заболеваемости COVID-19 за сутки не предоставил.