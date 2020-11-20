В сарае у жителя Воронежской области нашли 62 свертка с марихуаной

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

У 35-летнего жителя села Талы Кантемировского района нашли крупную партию наркотиков. Полицейские обнаружили во время обысков у него в сарае 62 свертка с марихуаной. Как оказалось, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 20 ноября.

О том, что в бумажных свертках марихуана, показала проведенная экспертиза. Вес запрещенного вещества составил около 103 граммов, что является крупным размером.

Правоохранителям мужчина признался, что нашел растущую коноплю на окраине села. Высушил ее, расфасовал по пакетам и намеревался использовать для собственного потребления.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ – «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».