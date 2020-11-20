Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже появилась горячая линия по тестам на коронавирус

Консультации будут давать санитарные врачи
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий
На горячей линии можно узнать сроки, когда должны быть готовы результаты тестов.

На горячей линии можно узнать сроки, когда должны быть готовы результаты тестов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о начале работы горячей линии по тестированию на COVID-19. Специалисты дадут консультацию по вопросам, связанным с тестами, в частности срокам их готовности.

Телефон горячей линии 8-800-201-59-78. Звонок бесплатный.

Напомним, что по тому же телефону можно обратиться вообще по вопросам, связанным с эпидемией коронавируса. Готовы дать разъяснения и еще по трем горячим линиям: единой региональной (тел. +7 (473) 210-04-61) и федеральной (8-800-200-01-12), а также областного департамента здравоохранения +7 (473) 212-64-42 (длинные гудки означают, что номер занят).

Также созданы колл-центры в больницах и поликлиниках Воронежской области, их номера можно увидеть здесь.