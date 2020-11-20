В Воронеже появилась горячая линия по тестам на коронавирус

На горячей линии можно узнать сроки, когда должны быть готовы результаты тестов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о начале работы горячей линии по тестированию на COVID-19. Специалисты дадут консультацию по вопросам, связанным с тестами, в частности срокам их готовности.

Телефон горячей линии 8-800-201-59-78. Звонок бесплатный.

Напомним, что по тому же телефону можно обратиться вообще по вопросам, связанным с эпидемией коронавируса. Готовы дать разъяснения и еще по трем горячим линиям: единой региональной (тел. +7 (473) 210-04-61) и федеральной (8-800-200-01-12), а также областного департамента здравоохранения +7 (473) 212-64-42 (длинные гудки означают, что номер занят).

Также созданы колл-центры в больницах и поликлиниках Воронежской области, их номера можно увидеть здесь.