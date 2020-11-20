В воронежском парке «Дельфин» начали обустраивать «Трассу здоровья»

Фото - официальная страница парка в соцсетях

«Кольцо» для велосипедистов и бегунов в 900 метров пройдет по периметру парка «Дельфин». Сейчас там продолжаются работы по благоустройству. Так называемая «Трасса здоровья» будет огибать все функциональные зоны парка, идти через лесную часть и далее вдоль берега водохранилища. Об этом 19 ноября сообщили на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Между трассой и водохранилищем оборудуют большой пляж: пространство отсыпят песком, а под деревьями высадят газонную траву. Расположенные здесь «грибки» от солнца перенесут ближе к Северному мосту, чтобы здесь отдыхали люди старшего возраста, спасаясь от солнца.

Зимой маршрут трассы могут облюбовать лыжники. А на спуске от калитки ЖК «Дельфин» в сторону южной границы парка и побережья организаторы пообещали благоустроить снежную горку. Здесь можно будет прокатиться уже с середины декабря.

Ранее в парке «Дельфин» рабочие начали размечать места под карусели на территории зоны аттракционов. Они заработают весной.