В Воронежской области от гриппа привились уже более 917 тысяч человек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Прививки от гриппа в медучреждениях региона сделали уже 917426 человек. Актуальной информацией в пятницу, 20 ноября, поделились в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Там пояснили, что в области таким образом привито 39,5% от численности населения. Всего вакцинировать от гриппа планируют 1303663 человек. В первую очередь, обязательно необходимо сделать прививки от инфекционного заболевания гражданам старше 60 лет, медработникам, а также сотрудникам образовательных учреждений и водителям общественного транспорта.

В Воронежскую область доставили более 661 тысяч доз взрослой вакцины и более 215 тысяч доз – детской. В ходе текущей кампании планируется привить свыше 60% населения. В прошлом году этот показатель составлял 47%.