В Воронеже опер, подозреваемый в убийстве, отсудил у государства 150 тысяч рублей

Вероятно, и другие оперативники после этого судебного решения захотят разжиться у государства деньгами. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В четверг, 19 ноября, весьма неоднозначное решение принял Ленинский районный суд. По итогам заседания частично удовлетворили иск оперуполномоченного Владимира Пыркова о возмещении морального ущерба. Он хотел получить от Министерства финансов России 1 миллион рублей. Однако суд постановил ограничить его аппетиты 150 тысячами рублей.

Владимир Пырков с тремя коллегами - Александром Шевченко, Дмитрием Максимовым и Владимиром Черниковым – больше двух лет находится в СИЗО. Их задержали по подозрению в убийстве задержанного Виктора Шилова в сентябре 2018 года.

По свидетельству очевидцев, в мае 2018 года в селе Богданово Рамонского района полицейские явно превысили должностные полночия. Они весьма странно пытались получить свидетельские показания по делу о краже от Виктора Шилова, ранее судимого за разбой. На мужчину надели наручники, а потом, когда тот попытался убежать и его догнали, один из стражей порядка сел на него верхом и начал бить. Потом полицейские поволокли Шилова к машине и увезли в неизвестном направлении, после чего мужчина пропал. Оперативников задержали.

Сразу после задержания Александр Шевченко рассказал, что Виктор Шилов после побоев умер в машине. И вместе с коллегами ему пришлось тело мужчины закопать. И обещал показать, где лежит труп, однако быстро отказался от показаний. Все четверо оперов с тех пор вообще категорически отрицают, что мужчину увозили из дома. Тело так и не нашли.

В итоге решение Ленинского районного суда может стать прецедентом для подобных исков и трех других оперативников.