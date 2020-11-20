Воронежские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение не раньше 5 апреля

Сроки сместили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даты написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Что касается собеседования в 9 классах, то оно пройдет дистанционно.

По данным ведомства, выпускники напишут работу не раньше 5 апреля 2021-го. Сроки проведения сместили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения, а также одобрено оперштабом. Напомним, сочинение служит доступом к ЕГЭ.

Для девятиклассников изменили порядок проведения итогового собеседования по русскому языку. По его итогам школьники получают допуск к аттестации. Если эпидобстановка останется неблагоприятной, то собеседование планируют провести 10 февраля и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая - в дистанционном формате.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, устанавливающие новые сроки проведения итогового сочинения и проведение собеседования в дистанционном формате.

Отметим, ранее департамент образования и науки Москвы издал указ о переносе сочинения из-за коронавируса. А новая дата проведения была неизвестна.