Под Воронежем 8 лет строгого режима получил мужчина, утопивший приятеля в реке

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Приговор вынес Грибановский районный суд. 44-летний житель города Поворино признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего знакомого. Об этом сообщили в суде 20 ноября.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Двое приятелей, изрядно выпив, приехали на такси на берег реки. Слово за слово между ними вспыхнула ссора. Тогда подсудимый решил убить товарища. Он нагнул его головой в воду и удерживал так, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Убедившись, что приятель захлебнулся, он скрылся с места происшествия.

В суде мужчина свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.