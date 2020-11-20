В Воронеже мужчина, хотевший сходить с виртуальной подругой в кино, лишился 15 тысяч

31-летний воронежец стал жертвой необычной виртуальной аферы. На странице в соцсети он познакомился с девушкой. В переписке новая знакомая предложила сходить с ней в кино. И прислалу ссылку на сайт сети кинотеатров. Мужчина перешел по ней и, пытаясь дистанционо заплатить за билеты, ввел данные банковской карты. После этого с нее "улетели" все лежавшие на ней 15 тысяч рублей. Девушка больше на звонки не отвечала. А ее страница в соцсети оказалась заблокирована. Мужчина написал заявление в полицию.

- Всего за сутки зарегистрировали 18 случаев мошенничеств. Доверчивым людям причинен ущерб на общую сумму 1,6 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Еще раз напоминаем: не делайте никаких финансовых операций, подсказанных вам незнакомцами по телефону и в интернете.