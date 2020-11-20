В Воронежском госуниверситете официально объявили о переходе на «дистанционку» до 6 февраля

Вопрос был поднят 19 ноября во время встречи деканов факультетов с руководством ВГУ Фото: с сайта ВГУ

На сайте Воронежского госуниверситета появилось официальное объявление о переходе на дистанционный режим работы до 6 февраля 2021 года. Эту информацию 20 ноября подтвердила первый проректор - проректор по учебной работе ВГУ Елена Чупандина.

- Воронежский госуниверситет переходит на дистанционный режим за исключением некоторых видов работ: ВКР, НКР, проведения экспериментов на специальном лабораторном оборудовании. Они будут осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, - подчеркнула Елена Евгеньевна.

Еще 19 ноября во время встречи деканов факультетов с руководством ВГУ обсуждался вопрос о реализации образовательных программ в университете в удаленном формате именно до 6 февраля. В частности, был поднят вопрос организации работы сотрудников вуза в этот период. Теперь эта информация получила официальное подтверждение.

Напомним, ведущие вузы Черноземья перешли на дистанционное обучение 26 октября. Изначально оно должно было продлиться две недели, однако из-за сложной эпидситуации удаленную форму занятий продлили до 22-го числа. Кроме того, 11 ноября Минобрнауки отправил московские и питерские высшие учебные заведения на дистанционку до 6 февраля. Для вузов других регионов мера носила рекомендательный характер.