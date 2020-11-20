Воронежский концерн «Созвездие» официально возглавил Михаил Артемов

Фото с сайта концерна «Созвездие»

На внеочередном собрании акционеров концерна «Созвездие» избрали генерального директора. Временно возглавлявший предприятие Михаил Артемов избавился от приставки и. о. Было принято решение утвердить его в должности с 18 ноября. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба «Созвездия».

Михаил Леонидович работает в концерне уже 35 лет. Начал трудиться еще с 1985 года, тогда предприятие называлось НИИ связи. Начинал карьерный путь инженером и дослужился до заместителя генерального директора по научной деятельности.

Артемов также возглавляет научную школу АО «Концерн «Созвездие» по созданию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, он является главным конструктором и председателем совета главных конструкторов по направлению создания техники РЭБ с системами управления войсками (силами) противника.