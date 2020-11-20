Сотрудники ГИБДД под Воронежем помогли водителю, застрявшему на мосту

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Воронежские морозы преподносят неприятные сюрпризы автолюбителям. 19 ноября примерно в 10.00 в Борисоглебском районе прямо на мосту через реку Ворона заглох грузовой автомобиль. Водитель не смог его завести – разрядился аккумулятор. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, инспекторы ДПС Игорь Мещеряков и Евгений Суховерхов заметили автомобиль «Фотон» на 448 км автодороги «Курск-Саратов». Водитель пояснил полицейским, что ехал из Воронежа в Саратов, когда у него поломалась электросистема. Самостоятельно завести машину не получилось.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили проезжающий мимо грузовой манипулятор и отбуксировали «Фотон» до ближайшей автомастерской для ремонта.

Водитель поблагодарил стражей правопорядка за неравнодушие и своевременно оказанную помощь.