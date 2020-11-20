В Воронежской области инфляция в октябре выросла на 5,7%

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре годовая инфляция в Воронежской области выросла до 5,7%. В целом же цены на продовольствие в этом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поднялись на 5,5%. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

Из продуктов в основном подорожали сахар и свинина. Специалисты отмечают, что виной всему засушливое лето и снижение урожайности корнеплодов. Что касается взлета цен на мясо, то тут подорожали корма, а также вырос спрос на продукцию общепита.

На динамику цен на непродовольственные товары повлияло ослабление рубля. Поднялись цены на автомобили.

На ряд продуктов и товаров, наоборот, цены снизились или росли малозаметно. Например, подешевели яблоки, виноград, капуста, морковь. А по 43% товаров и услуг стоимость выросла менее, чем на 4% (молочные продукты, предметы личной гигиены, одежда).