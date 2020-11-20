Воронежский ДПСник попал под уголовное дело за слив информации аварийным комиссарам

В данный момент он задержан Фото: из архива "КП"

Воронежские следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора дежурной группы отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Он подозревается в получении взятки (ч. 3 статьи 290 УК РФ) от аварийных комиссаров, которым передавал информацию о происходящих в городе ДТП. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области 20 ноября.

По предварительным данным, дежурный сам вызвался оказывать услуги коммерческой организации, занимающейся оформлением ДТП. За это ему перечисляли деньги на банковскую карту. С января по ноябрь 2020 года он успел получить от предпринимателя свыше 25 тысяч рублей. Деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Вычислили инспектора, «сливавшего» информацию аварийным комиссарам, сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области. После этого фигурант уголовного дела был задержан. От дачи показаний он отказался.

В данный момент следователи проводят оперативные действия, допрашиваются свидетели.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, руководством главка по данному факту назначено проведение служебной проверки.

– Инспектор отстранен от занимаемой должности. В случае, если вина его будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, – пояснила начальник пресс-службы регионального главка Наталья Куликова.

Напомним, вчера, 19 ноября, стало известно, что в городском ГИБДД проводится оперативная проверка. Силовики нагрянули в здание МРЭО ГИБДД №2 на улице Обручева.