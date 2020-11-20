Под Воронежем на пожаре пострадала 84-летняя женщина

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

В пятницу, 20 ноября, около 00:50 загорелся жилой дом в селе Подгорное Подгоренского района на улице Ленина. Пожар тушили сотрудники МЧС двух отделений ПЧ-52.

Спасателям удалось потушить пламя в 01:12. Но жилой дом спасти не удалось – он выгорел полностью, а также пристройка к нему.

Во время пожара в доме находилась женщина 1936 года рождения. Она чудом выжила, но получила сильные ожоги. Как пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области, она доставлена в Подгоренскую ЦРБ.