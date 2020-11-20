Дело о взятках бывшего районного прокурора рассмотрит Борисоглебский горсуд под Воронежем

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области. Архив КП

Воронежский областной суд изменил подсудность уголовного дела, фигурантом которого стал высокопоставленный правоохранитель, правда теперь уже бывший. Экс-прокурора Грибановского района Алексея Бобро обвиняют в получении крупной взятки (ч.2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в облсуде 19 ноября.

Дело передано для рассмотрения в другой район. Оно принято к производству в Борисоглебском горсуде. С представлением об изменении подсудности обратился исполняющий обязанности председателя Грибановского районного суда. В высшей инстанции его требования удовлетворили. Мотивация – чтобы «исключить сомнения в объективности и беспристрастности суда».

Там также пояснили, что Алексей Бобро более двух лет являлся прокурором Грибановского района. И сейчас в районном надзорном ведомстве работают его бывшие подчиненные, которые также проходят свидетелями по делу.

Напомним, бывшего райпрокурора обвиняют в том, что он организовал целую систему «крышевания» местных полицейских. Его уголовное дело возбудили в ноябре 2019 года по материалам проверок ФСБ и Следственного комитета. По версии следствия, сотрудники ГИБДД якобы периодически платили ему дань, чтобы он «прощал» им недочеты в работе и не организовывал в отношении них проверок.