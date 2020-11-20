Подозреваемого в коррупции воронежского экс-прокурора оставили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о продлении меры пресечения бывшему заместителю прокурора Левобережного района Воронежа принял Ленинский райсуд. Андрей Власюк, подозреваемый в мошенничестве и получении взятки, проведет в СИЗО три месяца. Он останется там до 19 февраля. Об этом сообщили в суде.

Напомним, экс-прокурора задержали в Воронеже в начале октября. Он стал фигурантом уголовных дел – получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Андрей Власюк занимал должность заместителя прокурора Левобережного района. Тогда якобы за прекращение уголовного дела в отношении одной из коммерческих организаций он получил от представителей фирмы стройматериалы на сумму предположительно в 200 тысяч рублей для взведения своего дома.

А в июне 2020 года силовики заподозрили его в крупном мошенничестве. По версии следствия, он незаконно получил земельный участок стоимостью 8 миллионов рублей.

Кроме того, еще одно дело было возбуждено в декабре 2019-го. Тогда по его требованию комбинат благоустройства одного из городских районов бесплатно на его участке проводил дренажную систему и ливневую канализацию.