В хуторе Воронежской области спасли от разрушения здание со 120-летней историей

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Для небольшого хутора Перещепное Богучарского района, в котором живет меньше 200 человек, местный клуб - знаковое место. В следующем году ему исполнится 120 лет. Когда-то здесь располагались школа и детский сад, в годы войны здание перепрофилировали под госпиталь, а в после стали использовать для хозяйственных нужд. Капитальный ремонт постройки никто не проводил.

Здание, построенное из местного кирпича, выдержало бомбовые удары и уцелело во время войны. Стало разрушаться оно только в мирное время из-за отсутствия полноценного отопления и соответственно постоянной сырости. Однако в 2020 году, как сообщает издание «В Курсе Воронеж», по просьбам жителей села финансирование работ обеспечил депутат облдумы Александр Пешиков. Он во время рабочей поездки по округу заезжал в хутор, чтобы лично убедиться, что работы по проведению отопления выполнены качественно.

В конце прошлого века помещения отдали сельскому клубу. Сегодня на его базе работают восемь певческих, танцевальных и рукодельных кружков. С 2009 года выступает с концертами местный народно-вокальный ансамбль «Весенние зори» - лауреат и призер межрегиональных и районных конкурсов, действует детское волонтерское движение «Твори добро». Не остались без внимания и самые пожилые жители села - для них здесь проходят вечера отдыха.

Как рассказывает заведующая клубом Ирина Мельникова, сегодня сельский клуб это место притяжения для всех жителей Перещепного. На концерты ансамбля «Весенние зори» приезжают даже из соседних деревень.

- Конечно, нам было очень важно сохранить эту постройку, которая стала настоящим символом хутора. Долгое время здание клуба отапливалось вручную, двумя старыми печками, стало сказываться и длительное отсутствие ремонта, поэтому мы решили обратиться за помощью к нашему окружному депутату. И вот результат - тепло, уют и новенькие белоснежные ряды батарей центрального отопления, - отмечает Ирина Мельникова.

С информацией о работе депутата Александра Пешикова и отчетами по исполнению наказов избирателей можно ознакомиться на личных страницах в социальных сетях - Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» .