Под Воронежем прокуратура требует восстановить на работу уволенного инвалида

Мужчина через суд пытается восстановиться в должности Фото: из архива "КП"

Прокурор Лискинского района обратился в первый кассационный суд с заявлением о защите прав инвалида третей группы. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там пояснили, что ранее мужчина трудился в ЗАО «Лискимонтажконструкция». Потом его уволили по причине сокращения штата. Истец, не согласившись, обратился в Лискинский райсуд с заявлением о восстановлении на работе, а также возврате зарплаты и компенсации морального вреда. Суд первой инстанции и апелляция ему отказали. Тогда он пожаловался в прокуратуру.

Участвовавший в деле райпрокурор настаивал на том, что перед сокращением начальство истца должно было предложить ему вакантную должность, которая соответствовала бы его состоянию здоровья и квалификации. Однако руководство предприятия этого не сделало. Следовательно, увольнение инвалида противоречит основополагающим конституционным принципам.

Суд удовлетворил кассационное представление прокурора. Таким образом решения нижестоящих инстанций отменили, сейчас дело направлено на повторное рассмотрение в Лискинский райсуд.